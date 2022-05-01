В Деснянском районе Киева в воскресенье, 1 мая, возник пожар. По предварительной информации на одном из озер загорелся камыш.

Об этом сообщили в социальных сетях. На территории столицы запрещено сжигать сухостой.

"Сильно горит камыш на Троещине (не прилет). Также горят некоторые деревья", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть, что над домами видны большие клубы дыма.

Напомним, в центре Киева задержали любителей "русского мира": в телефонах нашли фото и переписку.

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