В Деснянском районе Киева в воскресенье, 1 мая, возник пожар. По предварительной информации на одном из озер загорелся камыш.
Об этом сообщили в социальных сетях. На территории столицы запрещено сжигать сухостой.
"Сильно горит камыш на Троещине (не прилет). Также горят некоторые деревья", – говорится в сообщении.
На опубликованных снимках можно увидеть, что над домами видны большие клубы дыма.
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