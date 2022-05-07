В центре Киева появилась ироничная скульптура с предложением для президента рф владимира путина.

Снимками эффектной инсталляции поделился в субботу на своей странице в Фейсбук пользователь Владимир Яковлев.

На фото можно увидеть скульптуру с огромным лицом, сильно напоминающим лицо президента рф, с пистолетом во рту. Рядом установлена табличка, благодаря которой можно узнать о скульптуре больше. В частности, на ней указан автор – украинский скульптор Дмитрий Ив.

«Временная скульптурная инсталляция: «Zaстрелись». История знает, у военных преступников два пути – суд или…Путлер, намек понятен?», - говорится на табличке.

Известно, что скульптура установлена на бульваре Тараса Шевченко рядом с постаментом снесенного памятника Ленину.

Такая инсталляция вызвала бурную реакцию у украинцев в соцсетях.

«Оно не застрелится. Свое положение адекватно не воспринимает. Но думаю, ему скоро помогут», «Классно! Многие боятся х*йла, а мы смеёмся и презираем воблоглазого хмыря», «Да будет так, ленинопад прошел по всей Украине, значит и х*йлята будут стреляться», «Vova Zастрелись», «такие не стреляются, таких на черенок лопаты сажают», - пишут люди.

Напомним, "мега-яхту" путина задержали в Италии.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал самые опасные районы Киева.

Также Politeka писала, что Лукашенко нашел новую угрозу и забредил об объединении Украины с рф.