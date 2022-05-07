Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города не спешить с возвращением домой. Об этом он сказал в интервью НВ, а также назвал наиболее опасные места столицы, и сообщил, когда лучше планировать возвращение тем, кто уехал из города.
«Я рекомендую киевлянам пока не спешить возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица», - подчеркнул мэр.
Сейчас большое количество минирований в пригороде, в лесопарковых зонах. Военные предупреждают, что пока большая часть этих территорий остается опасной.
«В лесопарковых зонах пригорода, где проходили военные действия, были обстрелы, [угрожающими есть] не только минировании, а и снаряды, которые не разорвались, амуниция. Это может быть опасно. Это же касается верхней, северной части города — это и Минский массив, Оболонь, верхняя часть Подольского района, это касается также направлении Броваров», - сообщил Кличко.
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В целом, парки открыты для посещения и безопасны, но в некоторых есть ограничения, установленные военными. Жителей Киева просят внимательно относиться к таким предупреждениям.
По прогнозу мэра, понемногу возвращаться в столицу можно будет после 8-9 мая.
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