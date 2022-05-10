В Киеве утром 10 мая наблюдается ухудшение качества воздуха. В частности, в Святошинском, Оболонском и Подольском районах.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, это связано с продолжающейся ликвидацией пожаров в экосистемах Киевской области.

«В частности, тлеют торфяники в Бучанском районе. Также локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких сел Бучанского района. Там сейчас тлеет травяной настил», - пояснил Кличко.

Мэр также сообщил, что к тушению пожаров в лесах на территориях, находившихся в многочисленной оккупации, ГСЧС привлекает также пиротехников. Чтобы обследовать подъездные пути для работы пожарно-спасательных служб.

«Я обращаюсь к киевлянам: если вы видите задымленность в вашем районе, чувствуете запах гари, - плотно закрывайте окна в квартирах и без нужды не находитесь на улице», - предупредил мэр столицы.

Добавим, что в Киеве возобновили работу троллейбусы №30, №29Д и трамвай №35

Троллейбусный маршрут № 30 курсирует от улицы Милославской до улицы Кадетская роща с интервалом движения 25 минут.

Троллейбусный маршрут № 29Д – от Дарницкой площади до Железнодорожной станции «Зенит» с интервалом движения 25 минут.

Трамвайный маршрут №35 – от улицы Сержа Лифаря до станции метро «Лесная» с интервалом движения 25 минут.

Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.

Напомним, в Киевской области объявлен I уровень опасности - к чему готовиться 10 и 11 мая, предупреждение Укргидрометцентра.

Также Politeka.net писала, что Виталий Кличко назвал самые опасные районы Киева.