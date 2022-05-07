Мер наголосив, що поки краще не повертатися до столиці та повідомив, коли зробити це буде безпечніше.

Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів міста не поспішати з поверненням додому. Про це він сказав в інтерв’ю НВ, а також назвав найбільш небезпечні місця столиці, та повідомив, коли краще планувати повернення тим, хто виїхав з міста.

«Я рекомендую киянам поки що не поспішати повертатися в Київ, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця», - наголосив мер.

Наразі велика кількість замінувань у передмісті, у лісопаркових зонах. Військові попереджають, що поки велика частина цих територій залишається небезпечною.

«У лісопаркових зонах передмістя, де проходили військові дії, були обстріли, [загрозливими є] не тільки мінування, а і снаряди, які не розірвалися, амуніція. Це може бути небезпечним. Це ж стосується верхньої, північної частини міста — це і Мінський масив, Оболонь, верхня частина Подільського району, це стосується також напрямку Броварів», - повідомив Кличко.

Загалом у місті парки відкриті для відвідування та є безпечними, але в деяких є обмеження, встановлені військовими. Жителів Києва просять уважно ставитись до таких попереджень.

За прогнозом мера, потроху повертатися до столиці можна буде після 8−9 травня.

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