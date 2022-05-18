До конца суток в Киеве продлятся порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщила прес-служба КГГА.
Специалисты призывают следовать основным рекомендациям во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними машины.
Также киевлян и гостей столицы просят 19 мая не посещать парки Днепровского района.В парках планируется проведение акарицидной обработки против клещей. Об этом сообщило КП УЗН в Днепровском районе.
В сообщении отметили, что 19 мая, с 7 до 10 часов, с целью минимизации случаев укусов клещами посетителей парков и предотвращения возможности возникновения и распространения вирусного клещевого энцефалита, болезни Лайма в Днепровском районе планируется проведение акарицидной обработки против клещей.
В частности, планируется обработать парк «Победа», парк на Русановской набережной, парк на ж/м Радужный, Гидропарк.
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Напомним о важных изменениях в работе киевского метро.
Также Politeka.net писала о сильном пожаре возле Чернобыля, запах гари почувствовали в Киеве.
Кроме того сообщалось, что новые правила ввели в Киеве с 16 мая: в КГГА сообщили подробности.