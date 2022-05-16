В Киеве возобновила работу станция метро «Кловская». Кроме того, изменен интервал движения поездов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в КГГА.

Согласно сообщению, интервал движения сокращен – теперь на всех линиях интервал составляет 5-7 минут в часы пик, 10-15 минут в остальное время.

«Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие. В случае воздушной тревоги движение на открытых участках приостанавливается», - подчеркнули в КГГА.

Движение поездов осуществляется:

на «красной» линии – от станции «Академгородок» до станции «Лесная»;

на «синей» линии – от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки»;

на «зеленой» линии от станции «Сырец» до станции «Красный хутор».

Работают пересадочные узлы: «Золотые ворота»-«Театральная»; «Площадь Льва Толстого»-«Дворец спорта». Без остановки поезда следуют мимо станции «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Днепр», «Гидропарк».

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6:00 до 22:00.

Кроме того с сегодняшнего дня в Киеве возобновлена оплата за проезд в коммунальном транспорте.

Напомним, мощный взрыв напугал жителей Киева, появились кадры.

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