Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.

По его словам, на ценообразование влияет стоимость топлива и других материалов, однако, несмотря на их подорожание, стоимость проезда в городском общественном транспорте останется неизменной.

"Динамичная история в части цен. Поднимается цена на топливо, на другие горюче-смазочные материалы, но при формулировке цены на проезд мы будем рассматривать вопрос платежеспособности людей. Пока принято решение не возвращаться к поднятию тарифа", — заявил Поворозник.

"Мы постоянно мониторим эту ситуацию и, я надеюсь, что в ближайшее время возвращаться к этому вопросу не будем", - добавил политик.

Также Паворозник рассказал об утренних взрывах в Киеве 20 мая.

"На данный момент никаких чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано. Действительно, сработали силы противовоздушной обороны, сейчас в городе более-менее спокойно", - сказал представитель КГГА.

Напомним о важных изменениях в работе киевского метро.

Также Politeka.net писала о сильном пожаре возле Чернобыля, запах гари почувствовали в Киеве.

Кроме того сообщалось, что новые правила ввели в Киеве с 16 мая: в КГГА сообщили подробности.