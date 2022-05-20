Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.
По его словам, на ценообразование влияет стоимость топлива и других материалов, однако, несмотря на их подорожание, стоимость проезда в городском общественном транспорте останется неизменной.
"Динамичная история в части цен. Поднимается цена на топливо, на другие горюче-смазочные материалы, но при формулировке цены на проезд мы будем рассматривать вопрос платежеспособности людей. Пока принято решение не возвращаться к поднятию тарифа", — заявил Поворозник.
"Мы постоянно мониторим эту ситуацию и, я надеюсь, что в ближайшее время возвращаться к этому вопросу не будем", - добавил политик.
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Также Паворозник рассказал об утренних взрывах в Киеве 20 мая.
"На данный момент никаких чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано. Действительно, сработали силы противовоздушной обороны, сейчас в городе более-менее спокойно", - сказал представитель КГГА.
Напомним о важных изменениях в работе киевского метро.
Также Politeka.net писала о сильном пожаре возле Чернобыля, запах гари почувствовали в Киеве.
Кроме того сообщалось, что новые правила ввели в Киеве с 16 мая: в КГГА сообщили подробности.