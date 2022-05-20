35-летняя злодейка трижды тайно проникала в один из домов в селе Василиха и похищала имущество.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области
В последний раз воровка склонила к совершению кражи свою 11-летнюю дочь. Девочка залезла в дом через окно и похитила кошелек.
Благодаря камерам видеонаблюдения хозяева дома узнали об обстоятельствах преступления и сообщили в полицию.
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В следственном отделе по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по каждому из фактов совершенной кражи в условиях военного положения, последний из которых из-за покушения, и за вовлечение несовершеннолетней в преступную деятельность. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.
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