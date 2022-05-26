Служба безопасности Украины задержала сына бывшего народного депутата Украины по подозрению в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, сын нардепа проживал вблизи правительственного квартала в центре Киева – с помощью социальной сети Instagram он оправдывал вторжение россии в Украину. Также он призвал граждан Украины сдаваться врагу и сотрудничать с оккупантами.

Он пытался бежать за границу, где планировал прятаться, но его задержали. Его будут судить по ст. 436 (Пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины – санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, родители едва смогли опознать сына, которого застрелили оккупанты на Киевщине.

Как сообщала Politeka, на Киевщине местные мародеры помогали оккупантам.

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