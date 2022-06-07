Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в столичном управлении ГСЧС.
Пожар произошел в Соломенском районе столицы.
«На место вызова были направлены пожарные 3-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место было установлено, что на 1 этаже в одной из комнат общежития возник пожар. Спасатели сразу приступили к эвакуации людей и тушению пожара», - рассказали спасатели об огненном ЧП, произошедшем вечером 6 июня.
Всего из здания было эвакуировано около 40 человек.
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«На месте работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 14 человек личного состава», - уточнили спасатели.
В результате пожара в комнате повреждены личные вещи, закопчены стены и потолок. Также уточняется, что жертв и пострадавших нет, а причину пожара должны установить правоохранители.
Напомним, ранее сообщалось о сильном пожаре в здании столичного кинотеатра «Тампере».
Также Politeka.net писала, что в Киеве произошел сильный пожар в отеле. На момент ЧП в здании находились десятки людей.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что в британской разведке назвали истинные причины нового ракетного удара оккупантов по Киеву.