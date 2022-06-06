Російське командування після втрати крейсера "Москва" перекинуло на окупований Зміїний острів кілька зенітно-ракетних комплексів.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться в новому зведенні розвідки Міністерства оборони Великобританії.

"Для протиповітряної оборони військових кораблів, що діють в Чорному морі", - наголошується в разедке.

Ймовірно, на острові зараз знаходяться комплекси" Тор "і"панцир".

Як відзначають в Міністерстві оборони Великобританії, активність росіян на острові сприяє блокаді українського узбережжя і перешкоджає відновленню морської торгівлі, включаючи експорт українського зерна.

Також у розвідці назвали причину ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві. У британській розвідці вважають, що його метою була спроба зірвати постачання pахідної військової техніки передовим українським підрозділам.

Нагадаємо, ракетна атака була здійснена вранці 5 червня. У цей момент триває розбір завалів.

«Про вчорашні ранкові вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. В даний час жертв в результаті ракетних ударів по об'єктах інфраструктури немає. Одного постраждалого госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атак», – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У свою чергу заступник Міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що Київ залишається основною метою Росії.

"Люди повертаються з різних причин. Але все одно нам слід розуміти, що війна в гарячій фазі і Київ, як був основною метою російської федерації, так нею і залишається", - зазначила вона.

Також повідомлялося, що у київському метро змінили графік руху поїздів.

Крім того, Politeka писала, що окупанти намагалися прорватися до Києва на вертольоті.