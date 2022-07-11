Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, злоумышленник в течение недели ограбил трех пожилых женщин.

Так, в Дарницкое управление полиции почти одновременно обратились три пенсионерки. Заявительницы сообщили, что в подъездах собственных многоэтажных домов они подверглись нападению - мужчина силой отнял у них золотые украшения.

Во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники отдела криминальной полиции установили местонахождение нападающего и задержали его.

«Им оказался ранее судимый за аналогичные правонарушения 38-летний киевлянин, дерзко срывавший с женщин золотые украшения. Во всех трех случаях фигурант отслеживал пожилых женщин возле многоэтажек. Вместе со своей жертвой он заходил в подъезд и в общем коридоре или в лифте срывал с пенсионерок ювелирные изделия», - сообщил начальник Дарницкого управления полиции Олег Гудыма.

В настоящее время фигурант задержан. За грабеж, совершенный в условиях военного положения, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

В рамках проведения досудебного расследования полиция устанавливает причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Напомним, экс-футболист "Динамо" отдал свою жизнь, защищая Украину.

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