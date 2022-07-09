Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Очевидці діляться кадрами з місця події.
Увечері у п'ятницю, 8 липня, проспект затопило, з-під землі бив потужний потік води із брудом.
Попередньо причиною затоплення став аварійний стан труб. Наразі на місці працюють комунальні служби, частину дороги перекрито для проїзду.
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Також у КМДА попередили, що з 9 до 17 липня через ремонт колій змінить маршрут трамвай № 5. Рух трамваїв на ділянці від станції «Романа Шухевича» до станції «Троєщина-2» буде закрито. Трамвай курсуватиме від вулиці Сержа Лифаря до станції «Романа Шухевича». Для зручності пасажирів маршруту присвоєно номер 5К.
Водночас збільшиться кількість автобусів на маршрутах №№ 21, 61.
9 липня на вулиці Глибочицькій буде змінено маршрути трамваїв № 14 та 18. Із 10:00 до закінчення ремонтних робіт, орієнтовно до 14:00, рух трамваїв на ділянці від Контрактової площі до вулиці Січових Стрільців буде закрито. Трамваї №№ 14, 18 курсуватимуть трасою маршруту № 15 «Проспект Відрадний – вулиця Старовокзальна».
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.
Крім того, Politeka писала, що окупанти намагалися прорватися до Києва на вертольоті.
У свою чергу київська влада оцінила загрозу нового штурму столиці.