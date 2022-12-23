В Киевской области пожилая женщина пошла собирать в лесу хворост, но потерялась и обессиленная упала в камышах.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Так, в Обуховском районе в полдень бабушка пошла в лес за хворостом и оставила мобильный телефон дома.

"Сотрудник Кинологического центра полиции Киевщины Артем и его четырехлапый напарник – немецкая овчарка Хуч – прибыли на место происшествия после неудачных попыток родственников и знакомых найти женщину самостоятельно. Сначала пес не мог сориентироваться, ведь следы уже были затоптаны. Поэтому кинолог начал двигаться от дома по спирали, постепенно расширяя радиус, пока не нашел оставленный бабушкой хворост", – рассказали в полиции.

Служебная собака взяла след и привела проводника к обессиленной, но живой женщине.

Выяснилось, что женщина увлекшись сбором дров - заблудилась. В поисках дороги домой она отошла на несколько километров и упала обессиленная в камышах у реки.

Медики, осмотрев пожилую женщину, заверили, что ее здоровью ничего не угрожает.

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