После ударов российской армии по объектам критической инфраструктуры в Киевской области, в столице появились проблемы со светофорами.

Так, во время плановых и аварийных отключений электричества в Киеве выключаются и светофоры. На дорогах появляются пробки, где не все водители знают как правильно себя вести без светофоров.

Полицейский не всегда успевают вовремя поставить дорожного регулировщика. В этот раз простой киевлянин решил самостоятельно "разрулить" проблемную ситуацию на дороге.

"На Левом берегу обычный прохожий "разрулил" пробку на дороге. Киевляне - удивительные", - сообщает в телеграм столичний паблик "Реальный Киев".

Добавим, ранее генридектор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что ситуация в Киеве изменилась к лучшему.

«Благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые с момента обстрелов были без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света», - сообщил Коваленко.

Восстановительные работы продолжаются.

Также напомним, что в Киеве перестали ездить троллейбусы – город полностью перешел на автобусные перевозки.

Сделано это ради экономии электроэнергии. Пока в стране не будет восстановлено полноценное электроснабжение, столица будет использовать в полный автобусный парк, проинформировал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, сильный пожар вспыхнул под Киевом, десятки людей эвакуированы: детали ЧП.

Также украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать при свечах.

Кроме того, стало известно, отменят ли комендантский час на Новый Год.