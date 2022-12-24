Так, во время плановых и аварийных отключений электричества в Киеве выключаются и светофоры. На дорогах появляются пробки, где не все водители знают как правильно себя вести без светофоров.
Полицейский не всегда успевают вовремя поставить дорожного регулировщика. В этот раз простой киевлянин решил самостоятельно "разрулить" проблемную ситуацию на дороге.
"На Левом берегу обычный прохожий "разрулил" пробку на дороге. Киевляне - удивительные", - сообщает в телеграм столичний паблик "Реальный Киев".
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Добавим, ранее генридектор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что ситуация в Киеве изменилась к лучшему.
«Благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые с момента обстрелов были без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света», - сообщил Коваленко.
Восстановительные работы продолжаются.
Также напомним, что в Киеве перестали ездить троллейбусы – город полностью перешел на автобусные перевозки.
Сделано это ради экономии электроэнергии. Пока в стране не будет восстановлено полноценное электроснабжение, столица будет использовать в полный автобусный парк, проинформировал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Напомним, сильный пожар вспыхнул под Киевом, десятки людей эвакуированы: детали ЧП.
Также украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать при свечах.
Кроме того, стало известно, отменят ли комендантский час на Новый Год.