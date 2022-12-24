В Киеве мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, за ограбление переселенца из Сумщины.

Так, Печерской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего уроженца г. Шостка Сумской области по факту совершения разбойного нападения в условиях военного положения.

Преступление произошло 29 октября 2022 года в Печерском районе столицы.

57-летний вынужденный переселенец, переехавший в Киев из Северодонецка после широкомасштабного вторжения России, находился на остановке общественного транспорта. К нему подошел злоумышленник и потребовал отдать мобильный телефон.

Получив отказ, молодой человек избил мужчину, выхватил телефон и пытался скрыться. К счастью, небезразличные граждане не дали злоумышленнику скрыться, он был задержан.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в Печерский районный суд г. Киева.

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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