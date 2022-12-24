В Святошинском районе Киева рыбалка закончилась трагически для одного из мужчин.

Еще до прибытия спасателей наблюдатели вытащили мужчину из воды, однако прибывшие на место происшествия медики могли лишь констатировать смерть. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве на своей странице в Фейсбуке.

«Поступило сообщение от очевидцев о том, что на пруд № 14, неподалеку от ул. Верховинной, 99/13, что в Святошинском районе, под лед провалился человек», – сообщает ГСЧС в Киеве.

Сразу же к месту вызова были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, еще до прибытия спасателей, находившиеся неподалеку рыбаки достали мужчину из воды, но он был без признаков жизни. Медицинским работникам оставалось лишь констатировать смерть.

В очередной раз спасатели обращаются к горожанам и призывают из быть осторожнее:

«Дорогие киевляне и гости столицы! В нынешних условиях выходить на лед очень опасно. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!».

Также мы писали, в Киеве мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, за ограбление переселенца из Сумщины.

Молодой человек избил мужчину, выхватил телефон и пытался скрыться. К счастью, небезразличные граждане не дали злоумышленнику скрыться, он был задержан.

Напомним, сильный пожар вспыхнул под Киевом, десятки людей эвакуированы: детали ЧП.

Также украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать при свечах.

Кроме того, стало известно, отменят ли комендантский час на Новый Год.