Еще до прибытия спасателей наблюдатели вытащили мужчину из воды, однако прибывшие на место происшествия медики могли лишь констатировать смерть. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве на своей странице в Фейсбуке.
«Поступило сообщение от очевидцев о том, что на пруд № 14, неподалеку от ул. Верховинной, 99/13, что в Святошинском районе, под лед провалился человек», – сообщает ГСЧС в Киеве.
Сразу же к месту вызова были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, еще до прибытия спасателей, находившиеся неподалеку рыбаки достали мужчину из воды, но он был без признаков жизни. Медицинским работникам оставалось лишь констатировать смерть.
В очередной раз спасатели обращаются к горожанам и призывают из быть осторожнее:
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«Дорогие киевляне и гости столицы! В нынешних условиях выходить на лед очень опасно. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!».
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Молодой человек избил мужчину, выхватил телефон и пытался скрыться. К счастью, небезразличные граждане не дали злоумышленнику скрыться, он был задержан.
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