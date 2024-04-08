11 апреля 2024 года в Центре современного искусства М17 состоится открытие выставки «Первообразы» Анатолия Криволапа, где будут представлены абстрактные работы художника и иконы.

Богословы называют первообразом изображение Бога, икона стремится явить его, пусть и ценой отказа от прямой или воздушной перспективы, светотени, объема. Обращение Анатолия Криволапа к иконописи для многих, даже для него самого, стало неожиданным.

Но, прежде чем найти свою неповторимую образность, художник прошел сложный путь испытания формой. Через 10 лет после окончания Киевского государственного художественного института, в 1986 году Криволап понял, что нашел свою технику, в этом же году из-под его кисти появляются первые абстрактные образы. Первая половина 1990-х Криволапа – это «Живописный заповедник», а дальше он погружается в радикальные эксперименты.

Уже в 2007 году художник обращается к визуальному первообразу – свету, содержащему все базовые цвета, и создает программную композицию «Структуры». На протяжении 2014–2024 годов художник работает над росписями церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Липовка Киевской области: храм пронизан цветом, который подчиняет все вокруг. Здесь происходит слияние метафизики цвета с метафизикой духа, к которому художник шел всю свою жизнь.

Выставка «Першообрази» в ЦСИ М17 будет первой, что объединит абстрактные работы художника и иконы. Открытие состоится 11 апреля в 18:00 по адресу г. Киев, ул. Антоновича, 102-104, вход свободный. Также к выставке подготовлен каталог, в который вошли все работы, представленные в экспозиции, торжественная презентация издания состоится при участии автора и куратора 16 апреля 2024 года.

Полный текст кураторской концепции можно просмотреть по ссылке. Заявки на аккредитацию прессы присылайте по электронному адресу info@m17.artcult.org.ua с указанием фамилии, имени и отчества журналиста, названия издания, контактного телефона, электронного адреса.

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