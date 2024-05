Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

«Авангард для меня – это начало. Авангард для меня открыл свободу. И, знаете, imagination is more important than reality, как Эйнштейн говорил. Реальность уже была неинтересна, люди пошли искать что-нибудь такое трансцендентное, может, какие-то новые формы мышления своего», - объясняет Стелла Беньяминова.

И в этом контексте, утверждает гостья программы, очень важно, что у нас будет Музей авангарда, и она всегда будет вместе с людьми, которые что-то делают для того, чтобы не исчезла история в Украине, история авангарда, история XX века. По мнению коллекционерки, это должны знать прежде всего мы, а дальше рассказывать всем, распространять и популяризировать в мире, потому что украинцы много где были первыми, в том числе и в авангарде.

«Когда началась война, мы тоже открыли глаза, но до войны это было очень тяжело, переломить эту систему. российская пропаганда творила за свои деньги, со своей энергией, что они, во-первых, должны быть там на первых строчках, а Украину не знали, к сожалению. Чтобы нас сейчас узнали, нужно было, к сожалению, с этой войной зайти», – констатирует Стелла Беньяминова.

