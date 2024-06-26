Кинокритик Дмитрий Десятерик рассказал о фильмах Сергея Буковского и его уникальном умении даже самые трагические страницы истории Украины показывать нежно и акварельно.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«Сергей Буковский – это уже, в сущности, живой классик украинской документалистики. Он снял просто культовые, я считаю, фильмы, такие, как «Знак тире», «Назови свое имя», «Живые». И сейчас вот у него выходят один за другим такие фильмы-портреты выдающихся деятелей нашей культуры и искусства», – отмечает Дмитрий Десятерик.

Например, рассказывает гость программы, у него есть фильм о супругах Дзюбе, нежный и одновременно драматический, а также фильм-портрет о нашем композиторе, тоже живом классике, Валентине Сильвестрове. Это те фильмы, добавляет кинокритик, которые уже вышли, но Буковский продолжает работать над серией.

Отдельно он отмечает мало не лучший на сегодня фильм Буковского о голодоморе – «Живые», а также о холокосте, о трагедии Бабьего Яра – «Назови свое имя». Это фильмы, констатирует кинокритик, на страшные, трагические темы, но в то же время в стиле Буковского довольно нежные, акварельные даже, снятые тонкими мазками.

«Кстати, исполнительным продюсером фильма «Назови свое имя» выступил Стивен Спилберг. Я помню, как он приезжал в Киев и очень высоко отозвался о работе Буковского. Сам Спилберг снимает в совершенно ином стиле, но он оценил, насколько это мощная и красивая картина», – рассказывает Дмитрий Десятерик.

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