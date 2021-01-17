У Київській області біля Борисполя впав вертоліт

Як повідомляє "Думська", 16 січня близько 15:00 зазнав аварії вертоліт Robinson 44.

В результаті падіння, на щастя, ніхто не загинув і не постраждав.

Попередня причина аварії-невдала посадка.

Раніше ми писали, що на Київщині чоловік увірвався на АЗС і вкрав з каси 33 тисячі гривень

Так, за даними правоохоронців, на Київщині був затриманий зловмисник, який зухвало пограбував АЗС.

Це сталося в місті Іванків. Чоловік увірвався на АЗС, відштовхнув працівницю і викрав з каси чималу суму грошей - 33 тисячі гривень. Після цього він застрибнув у таксі і поїхав у невідомому напрямку.

На місце події прибули правоохоронці та оперативно встановили службу таксі та напрямок руху авто.

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