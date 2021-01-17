В Києві трапилася аварія тепломережі
Про це повідомив "Київ Оперативний".
Кілька будинків залишилися без опалення на весь день, в під'їзді була пара і конденсат, а на першому поверсі багатоповерхівки - потоп окропу, через що увійти в під'їзд було неможливо.
В аварійній службі було встановлено, що працівники ЖКГ залишили відкритими спускні крани і, після відновлення теплопостачання, вся вода пішла в під'їзд.
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Потоп тривав близько двох годин внаслідок чого всі стіни в під'їзді і в квартирах сильно просочилися вологою.
Раніше ми писали, що на Київщині чоловік увірвався на АЗС і вкрав з каси 33 тисячі гривень
Так, за даними правоохоронців, на Київщині був затриманий зловмисник, який зухвало пограбував АЗС.
Це сталося в місті Іванків. Чоловік увірвався на АЗС, відштовхнув працівницю і викрав з каси чималу суму грошей - 33 тисячі гривень. Після цього він застрибнув у таксі і поїхав у невідомому напрямку.
На місце події прибули правоохоронці та оперативно встановили службу таксі та напрямок руху авто.
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