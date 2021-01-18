На ринку під Києвом спалахнула масштабна пожежа

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Вночі 18 січня, на Київщині спалахнула масштабна пожежа.

На місце події направили рятувальників 31 Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка.

Горів ринок на вулиці Вокзальній у смт Бородянка, площа пожежі становила 1700 кв. м.

Відомо, що о 04:25 пожежу локалізували, а о 05: 55 ліквідували.

Для гасіння вогню залучили 6 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.

Офіційна причина та обставини пожежі встановлюються.

Раніше повідомлялося, що за даними правоохоронців Київської області, за три дні в поліцію надійшло 5 повідомлень від громадян про те, що вони стали жертвами шахраїв. На тлі цього поліція закликала жителів бути обачними, купуючи товари онлайн.

У поліції розповіли, що всього за три дні шахраї "наварилися" на жителях Київської області майже на 50 тисяч гривень.

Нагадавши, у Києві завівся шахрай, який виманює гроші у довірливих батьків: "Ваша дочка потрапила...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.