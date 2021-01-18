В Києві за минулі вихідні майже два десятки людей потрапили до лікарень через морози

Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.

"Протягом 16-17 січня, з переохолодженням до нас звернулося 11 осіб, з відмороженням — 6", — говорить Вишневська.

Крім того, за вихідні в Києві через ожеледицю травмувалося 74 людини. У столиці у зв'язку з різким похолоданням запрацювали 33 пункти обігріву, 10 з яких працюють цілодобово.

Раніше повідомлялося, що за даними правоохоронців Київської області, за три дні в поліцію надійшло 5 повідомлень від громадян про те, що вони стали жертвами шахраїв. На тлі цього поліція закликала жителів бути обачними, купуючи товари онлайн.

У поліції розповіли, що всього за три дні шахраї "наварилися" на жителях Київської області майже на 50 тисяч гривень.

Нагадавши, у Києві завівся шахрай, який виманює гроші у довірливих батьків: "Ваша дочка потрапила...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.