Киянин залишився без пальців через петарду

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Житель Оболонського району столиці намагався розібрати петарду, в результаті чого 32-річний чоловік отримав неповну ампутацію трьох пальців.

Всього за добу, 17 січня, зареєстровано 101 Травматичний випадок, з них 41 стався з дітьми. Бригади "швидкої" 31 раз виїжджали на пожежі, 3 – на ДТП, 1 – на повішення і 4 – на відмороження.

Раніше повідомлялося, що в передмісті Києва водій на швидкості вилетів на тротуар і збив жінку. З місця аварії він не тікав, дочекався поліції і швидкої, а свою провину в трагедії навіть не заперечував.

Пізніше виявилося, що винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадавши, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.