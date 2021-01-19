У Києві чоловік намагався скоїти самогубство, повісившись на дереві

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, у столиці патрульні врятували чоловіка, який через непорозуміння у родині вирішив піти з життя.

Зазначається, що днями на лінію 102 надійшов виклик на вулицю Ушинського, де перехожі помітили людину на дереві. Очевидці події стверджували, що у чоловіка на шиї була мотузка та він збирався стрибнути вниз.

Патрульні прибули на виклик та налагодили діалог з громадянином, однак одразу вмовити його злізти з дерева не вдалося.

Коли патрульні намагались підійти до чоловіка, він одразу ж погрожував стрибнути. Майже півгодини патрульні спілкувалися з киянином та слухали про його негаразди, вмовляючи схаменутися. Врешті їм це вдалося, і той погодився зняти мотузку та спуститися вниз.

Патрульні викликали киянину медиків, які забрали його до лікарні.

"Бережіть життя та одне одного, а при потребі викликайте нас на допомогу!" - закликали патрульні.

Раніше повідомлялось, що у столиці на смерть замерз двірник з Індії, якого звільнив і не пустив додому за речами ЖЕК. У покинутому автобусі знайшли тіло замерзлої людини - це був двірник, який працював тут протягом останніх двох років.

Нагадаємо, у Києві шкуродер побив пса і викинув його на мороз.

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.