Протягом минулої доби у Києві від переохолодження та обмороження постраждали 8 людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на УНН.

Так, керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська розповіла, що вчора, 19 січня, на Водохреще, в українській столиці через переохолодження або обмороження до відповідних служб було направлено 8 осіб.

"Протягом 19 січня з переохолодженням до нас звернулося 6 осіб, з обмороженям — 2", - повідомила вона.

При цьому вона не повідомила про обставини, за яких люди отримали обмороження та переохолодження, тож наразі невідомо, чи стали тому причиною купання у Водохреще.

Також Вишневська додала, що за 19 січня через ожеледицю травмувалося 39 дорослих осіб.

Раніше повідомлялось, що у столиці чоловік з травмою ноги, через яку він не може ходити, лежить прямо під будинком. У нього є родичі на Мінській і Оборони, з якими він давно не спілкувався. Звуть його Ярослав Пальчук. З цього приводу люди вже зверталася в служби по бездомним, однак зараз всі місця зайняті, і для чоловіка немає койкомісця. Киян просять допомогти у розшуках родичів чоловіка, щоб не дати йому замерзнути на вулиці.

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