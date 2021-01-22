У Києві чоловік підробив водійське посвідчення, щоб працювати таксистом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, позбавлений права керування водій з ознаками наркотичного сп'яніння пояснив патрульним, що "купив підробне посвідчення в інтернеті, щоб таксувати".

В четвер ввечері, 21 січня, на вулиці Дегтярівській патрульні помітили автомобіль Renault, який рухався без увімкненого світла фар. Інспектори зупинили транспортний засіб, а під час спілкування з водієм помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Чоловік розповів, що напередодні вживав наркотики, і що суд позбавив його права керування за подібне порушення на 10 років.

Поліцейські знайшли у водія пакетики із зеленою речовиною рослинного походження.

Також у нього виявили підозріле посвідчення водія: на фотографії був зображений зупинений керманич, а дані були вказані чужі. Патрульні з'ясували, що таке посвідчення у базах відсутнє, а сам документ має ознаки підробки. Водій зізнався, що придбав фейкові права в інтернеті, щоб реєструватися у програмах, які надають послуги таксі.

"Шановні громадяни! Якщо ви помітили, що водій, який надає послуги з перевезення має ознаки сп'яніння або ж порушує ПДР, просимо вас телефонувати на лінію 102. Безпечна поїздка — ознака того, що ви вчасно прибудете за місцем призначення", - закликали поліцейські.

Нагадаємо, кияни б'ють на сполох через п'яного таксиста: "заправляється горілкою і сідає за кермо".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.