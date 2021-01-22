У Києві сталася пожежа в магазині, в результаті чого згоріла частина товару та меблі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, чьогодні вночі, 22 січня, столичні рятувальники отримали повідомлення про пожежу, яка виникла у 5-поверховому житловому будинку на Харківському шосе, 8, що у Дніпровському районі столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці та встановили, що що загоряння сталося на першому поверсі в приміщенні торговельної зали магазину.

Займання виникло на площі 30 кв. м, і згодом, буквально за півгодини, вогонь ліквідували.

Внаслідок пожежі було пошкоджено відділення експрес-доставки, частину товару, торговельні стелажі, облицювання стін та стелі магазину, електроприлади.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

Зазначається, що в результаті пожежі обійшлось без постраждалих. Під час виникнення займання магазин не працював й у приміщенні нікого не було, тож жертв та постраждалих немає.

"Причину загоряння наразі встановлюють правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел у столиці, мова йде про магазин "Фора".

Нагадаємо, у Києві розгорілася пожежа, з'їхалися рятувальники: відомо про постраждалих.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.