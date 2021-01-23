У Києві обвалилася будівля, всередині якої опинилися будівельники, є постраждалі

Випадок стався вночі 23 січня у Святошинському районі столиці. За даними Телеграм-каналу "ДТП Kiev.ua", обвалилася будівля за адресою вулиця Берковецька, 6, на допомогу людям, які опинилися під завалами, прибули рятувальники АРЧ і АРЗ. До місця події також викликали співробітників поліції, інформацію про кількість і стан постраждалих поки не розголошують.

"Копи на всіх парах примчали на місце, а виявилося, що якісь не дуже досвідчені будівельники підняли на другий поверх пінополістирол, поклали їх (нібито на дах), а зверху накидали ще багато шлакоблоку. Звичайно, вся ця конструкція не витримала і впала", - пише "Київ Оперативний" у Facebook.

Раньше обвалився дах підземного переходу на Майдані Незалежності в Києві. За інформацією джерел, причиною обвалення стали "втомлені" бетонні конструкції, які вже почали розсипатися. Зазначається, що через надзвичайну подію ніхто не постраждав, адже людей на той момент у підземці не було.

Місце обвалу огородили від людей спеціальними стрічками. Ремонтники запевняють, що капітальний ремонт переходу планують зробити вже цього року.

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Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.