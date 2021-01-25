Платіжки за опалення з "божевільними" сумами, які напередодні отримали деякі кияни, були не помилковими

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КП "Київтеплоенерго".

Так, у пресслужбі пояснили, хто і чому отримав платіжки на десятки тисяч гривень.

"Платіжка за опалення 10-17 тисяч грн – правда, фейк, хайп чи помилка в нарахуваннях? Правда. Не помилка і не фейк", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після отримання платіжок за опалення в грудні в соцмережах з’явилось кілька прикладів платіжок з аномально високими нарахуваннями.

При цьому середньозважена вартість опалення за 1 кв. м в будинках з лічильниками становила 32,74 грн.

"Ми розібралися в кожному випадку. Виявилось, усі платіжки-"аномалії" стосувались лише мешканців новобудов, де частина квартир оснащена індивідуальними приладами обліку, частина — ні", - йдеться в повідомленні.

У "Київтеплоенерго" пояснили, що власники квартир без індивідуальних лічильників платять за опалення за методикою, затвердженою постановою Кабміном від 21.07.2005 №630.

Ще однією причиною "аномальних" рахунків може бути те, що клієнт системно не передавав показання своїх лічильників.

"Якщо не передавати показання квартирних лічильників опалення, в платіжках будуть перші 2 місяці відображатися дані про середнє споживання, а починаючи з 3 місяця – за даними будинкового лічильника. І на етапі повірки чи контрольного зняття показань може виявитися, що фактично спожиті квартирою обсяги тепла набагато більші, ніж нараховані за весь час ненадання показань", - пояснили в "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, кияни стали отримувати божевільні платіжки за опалення, кадри: суми на десятки тисяч.

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