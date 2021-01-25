Жителя Київської області судитимуть за шахрайські дії з чужими банківськими картками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.

Так, на Полтавщині було викрито чоловіка, який встановлював скімінгові пристрої на банкомати та збирав дані, необхідні для зняття коштів з чужих банківських рахунків. В квартирі, яку підозрюваний орендував у Миргороді, поліцейські знайшли скімінговий пристрій, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, платіжні квитанції, банківські картки та паспорт громадянина іншої країни.

"Для скоєння шахрайств підозрюваний використовував скімер. За допомогою цього пристрою, встановленого безпосередньо на банкоматі, фігурант отримував конфіденційну інформацію та виготовляв копію платіжних карток громадян. А потім з дубліката банківської картки знімав кошти в інших банкоматах", - розповіли в поліції.

За попередніми даними, поліція встановила 35 фактів виготовлення копій чужих карток. Сума збитків, завданих власникам банківських рахунків, становить понад 200 тисяч гривень.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190) і несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (ч. 1 ст. 361).

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