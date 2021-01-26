У Києві сталася пожежа у приватному будинку, в результаті якої чоловік отримав серйозні опіки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, сьогодні вночі, 26 січня, близько другої години ночі, рятувальники отримали повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Малоземельній, що у Дарницькому районі столиці.

На місце події негайно було направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце події, пожежники з'ясували, що вогнем охопило приватний одноповерховий будинок. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 02.37 рятувальники локалізували пожежу, а о 03.10 – повністю ліквідували.

Зазначається, що в результаті пожежі постраждав 41-річний чоловік. Він отримав серйозні опіки, і його забрали до лікарні.

"До прибуття пожежників з опіками 95% тіла було госпіталізовано до опікового центру чоловіка 1979 року народження, який на момент виникнення пожежі перебував у будинку", - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 10 пожежників.

"Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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