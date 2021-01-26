У Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ LIVE".
Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт. Відповідне фото з'явилось у мережі.
"Вхід у Нарнію. У Солом'янському районі Києва біля зупинки "Білгородська" провалився великий шматок асфальту на тротуарі", - йдеться в повідомленні.
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У коментарях кияни іронізували з приводу цієї ситуації, зазначивши, що для столиці це вже звична справа.
"Та нічого страшного, ось гілку зі стрічкою встромлять, і буде файно", "Київ розвалюється", - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що у Києві обвалилася будівля, всередині якої опинилися будівельники. Випадок стався вночі 23 січня у Святошинському районі столиці. Обвалилася будівля за адресою вулиця Берковецька, 6. На допомогу людям, які опинилися під завалами, прибули рятувальники АРЧ і АРЗ. До місця події також викликали співробітників поліції, інформацію про кількість і стан постраждалих поки не розголошують. З'ясувалось, що НП сталася через те, що будівельники підняли на другий поверх пінополістирол, поклали їх (нібито на дах), а зверху накидали ще багато шлакоблоку.
Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.