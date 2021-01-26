Киян попереджають про нову небезпеку на території Гідропарку - місцевість усипали отрутою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Типовий Київ" у соцмережі.

Так, стало відомо, що на території Гідропарку невідомі розкидали отруту для собак.

Від отруєння вже загинула собака Річчі, яку добре знали кияни, які часто бувають на острові. Пізніше були знайдені тіла ще двох місцевих собак.

Люди розповіли, що улюблениця Річчі після отруєння намагався зловити охоронець спортмайданчика, щоб відвести тварину до ветклініки і врятувати. Однак собака втекла навіть від людей, які її годували.

"Охоронець навіть плакав над цією собакою", - розповіли очевидці.

На місці працювала поліція. Зараз тіла загиблих собак забрали для проведення судово-медичної експертизи.

Також на місці події зняли відео, авторка якого показала одну із загиблих собак, яка була навіть з біркою на вусі.

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