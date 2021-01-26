Під Києвом чоловік зухвало пограбував ювелірний магазин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, в одній з ювелірних крамниць чоловік майже годину ходив, оглядаючи вітрини. Черговим запитанням він відволік увагу продавчині і в цей час зненацька вихопив з прилавка золоті вироби та втік у невідомому напрямку. Зухвалому грабіжнику навіть не став на заваді охоронник магазину - він чомусь не натиснув "тривожну" кнопку, яка блокує вхідні двері.

Поліцейські встановили прикмети зловмисника та автомобіль, на якому він зник. Згодом авто було знайдено.

Грабіжником виявився 33-річний уродженець Луганської області. Чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Його затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (Грабіж). Чоловікові загрожує від чотирьох до шести років тюрми.

"Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Запобіжний захід затриманому обере суд", - повідомляють в поліції.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.