У Києві на проїжджу частину впав стовп, "прихопивши" із собою дерево

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу "КП "Київміськсвітло".

Так, у Солом'янському районі столиці впало дерево и бетонний стовп, через що було сукладнено рух на окремій ділянці дороги.

На щастя, люди і транспортні засоби в результаті інциденту не постраждали.

Зазначається, що через потужні пориви вітру на вул. Кудряшова впало дерево, яке потягло за собою стовп та дроти. Дерево зі стовпом приземлилися на проїжджу частину, тому рух вулицею тимчасово ускладнений.

"Вулицею Кудряшова внаслідок сильного пориву вітру впало дерево, обірвавши кабелі живлення мережі, тим самим заваливши опору мережі зовнішнього освітлення. Аварійна бригада вже працює на місці. Найближчим часом аварія буде усунена", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві обвалилася будівля, всередині якої опинилися будівельники. Випадок стався вночі 23 січня у Святошинському районі столиці. Обвалилася будівля за адресою вулиця Берковецька, 6. На допомогу людям, які опинилися під завалами, прибули рятувальники АРЧ і АРЗ.

Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.