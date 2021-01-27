У Києві сталася серйозна пожежа у багатоповерховому будинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, у столиці сталося займання у квартирі в будинку на вулиці Героїв Сталінграду.

"Ось так грілись люди сьогодні вночі. Серйозна пожежа у Києві на вулиці Героїв Сталінграду, 7а. Пошкоджено декілька балконів. На місці працювали бійці ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Також було опубліковано фото з місця пожежі. На світлині можна побачити, що вогнем було охоплено одразу декілька квартир, а стіни будинку почорніли від пожежі. Зокрема, почорнілі балкони можна спостерігати з 3-го по 7-й поверхи.

Про постраждалих в результаті пожежі наразі інформації немає. Також не повідомляється про те, в якій саме квартирі сталося займання, та що стало причиною надзвичайної ситуації.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася пожежа у приватному будинку, в результаті якої чоловік отримав серйозні опіки.

Так, вночі, 26 січня, близько другої години ночі, рятувальники отримали повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Малоземельній, що у Дарницькому районі столиці. В результаті пожежі постраждав 41-річний чоловік. Він отримав серйозні опіки, і його забрали до лікарні.

Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.