Під Києвом на родину напало стадо тварин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".

Інцидент стався в екопарку в селі Медвин Київської області.

Зазначається, що люди не постраждали, однак тварини пошкодили авто.

"Екстремальний відпочинок. В екопарку "Медвино", який розташований в селі Медвин на Київщині, стадо бізонів і зубрів напало на сім'ю. Людям вдалося втекти, тварини зіпсували авто", - йдеться в повідомленні.

Також були опубліковані фото родини, на яку напили тварини, і машини, яка отримала ушкодження.

Як відомо, екопарк "Медвино" - це величезний комплекс, до складу якого входить зоопарк, дендропарк, сафарі-парк і ферми, на яких виробляють екопродукцію. Тварини тут живуть в своєму природному середовищі існування, а площа зоопарку складає 100 гектарів. Тут можна побачити кроликів, верблюдів, лам, страусів, оленів, бізонів і навіть ведмедів. Екопарк також розрахований на рибалок - в місцевих водоймах мешкає велика кількість різної риби, є прокат необхідного інвентарю для риболовлі. В екопарк часто приїжджають сім'ями та великими компанями, щоб відпочити, насолодитись природою та подихати свіжим повітрям.

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