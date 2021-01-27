Киян попереджають про небезпечних крадіїв, які "працюють" у громадському транспорті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так,у столиці пасажири маршрутки №239 стали свідками пограбування.

"Вся справа в тому, що ці бридкі харі, які ви бачите на фото - професійні і дуже нахабні крадії-грабіжники. У випадках, коли їх помічають та підіймають паніку - можуть і ножем під горло "нагородити", і газом задути, і просто полізти у бійку. Такі нахабні, бо "працювали" одразу удвох", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один із зловмисників був на автомобілі Audi, а інший - у маршрутці.

"Зробив справу - вийшов з маршрутки, сів в авто, продали викрадене і вперед вживати наркоту", - повідомляють столичні джерела.

Відомо, що сьогодні зранку, 27 січня, вони відкрито заволоділи у маршрутці мобільний телефоном iPhone 11, за що одразу ж були затримані співробітниками поліції. Під час затримання чоловіки намагалися чинити опір, але правоохоронці їх швидко вгамували.

"Є інформація, що вони щодня "працювали", тож якщо хтось впізнає в комусь із них свого кривдника - звертайтеся до нас в особисті повідомлення", - звертаються до киян.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.