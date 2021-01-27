У Києві шахраї продали чужу квартиру за підробленими документами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у Печерському районі Києва орендарі квартири продали її за підробленими документами. При цьому справжня власниця житла дізналася про це лише після того, як у квартирі вже замінили замки. У поліції справу спочатку списали, однак жінка подала позов до суду.

Столичні джерела стверджують, що така афера з житлом киян - вже не перша на "рахунку" шахраїв.

Власниця житла розповіла, що двокімнатна квартира належить їй ось уже 20 років.

"Я здавала її, до того ж офіційно. Оплата проходила через банк, і я платила податки", – розповіла жінка.

Наприкінці листопада 2020 року киянка здала своє житло новим орендарям, а вже в першій половині грудня вона прийшла туди й побачила, що в дверях уже стоять нові замки. Жінка звернулася до Печерського райуправління поліції із заявою про те, що не може зайти до своєї квартири, проте справі не дали ходу – її просто списали.

Через місяць жінка подала позов до Печерського районного суду щодо оцінювачів житла, нотаріуса, який засвідчив договір купівлі-продажу, і людини, яка придбала її квартиру в шахраїв.

Київський підприємець нібито заплатив за житло 60 тисяч доларів.

Нотаріус, до якого звернулись шахраї, стверджує, що в нього не виникло ніяких підозр, а документи виглядали справжніми.

Однак насправді шахраї використовували підроблені документи.

Аферисти - уродженець Ужгорода Гуснай Олексій Юрійович (28.01.1987 р.н.) та уродженка Сєвєродонецька Асєєва Ірина Миколаївна (27.01.1975 р.н.).

Однак киян попереджають, що підозрювані можуть представлятися іншими іменами і провертати чергову аферу з "віджиму" житла киян.

Також відомо, що жінка може змінювати зовнішність, використовуючи перуки.

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