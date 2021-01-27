У Києві шахраї продали чужу квартиру за підробленими документами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.
Так, у Печерському районі Києва орендарі квартири продали її за підробленими документами. При цьому справжня власниця житла дізналася про це лише після того, як у квартирі вже замінили замки. У поліції справу спочатку списали, однак жінка подала позов до суду.
Столичні джерела стверджують, що така афера з житлом киян - вже не перша на "рахунку" шахраїв.
Власниця житла розповіла, що двокімнатна квартира належить їй ось уже 20 років.
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Євген Кошовий з "Квартал 95" несподівано звернувся до Зеленського, нагадавши про важливе: "Пане президенте..."
НП сталася на концерті відомої української співачки, з'явилося відео: "Мені дуже шкода…"
Зірка "1 + 1" Лідія Таран, яку усунули від ефірів, розповіла про свій стан: "Вию, як вовк..."
Присоромлена Ані Лорак раптово покинула Україну, кадри "втечі": "Назад до Кіркорова!"
"Я здавала її, до того ж офіційно. Оплата проходила через банк, і я платила податки", – розповіла жінка.
Наприкінці листопада 2020 року киянка здала своє житло новим орендарям, а вже в першій половині грудня вона прийшла туди й побачила, що в дверях уже стоять нові замки. Жінка звернулася до Печерського райуправління поліції із заявою про те, що не може зайти до своєї квартири, проте справі не дали ходу – її просто списали.
Через місяць жінка подала позов до Печерського районного суду щодо оцінювачів житла, нотаріуса, який засвідчив договір купівлі-продажу, і людини, яка придбала її квартиру в шахраїв.
Київський підприємець нібито заплатив за житло 60 тисяч доларів.
Нотаріус, до якого звернулись шахраї, стверджує, що в нього не виникло ніяких підозр, а документи виглядали справжніми.
Однак насправді шахраї використовували підроблені документи.
Аферисти - уродженець Ужгорода Гуснай Олексій Юрійович (28.01.1987 р.н.) та уродженка Сєвєродонецька Асєєва Ірина Миколаївна (27.01.1975 р.н.).
Однак киян попереджають, що підозрювані можуть представлятися іншими іменами і провертати чергову аферу з "віджиму" житла киян.
Також відомо, що жінка може змінювати зовнішність, використовуючи перуки.
Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.