У Києві для розшуку викраденого авто оголосили план "Перехоплення"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з‘явилося відео з місця затримання викраденого автомобіля Acura.

На опублікованих кадрах чутно, що поліцейські застосовували зброю.

Повідомляється, що автівку було викрадено з вулиці Златоусівська. Після викрадення одразу було введено оперативний план "Перехоплення", який дав результат.

"Чуємо, що пострілів пролунало вже 8-10 точно, перекрили дорогу", - говорить автор відео.

Також на місці було близько 5 екіпажів поліції, які перекрили дорогу.

За даними столичних джерел, чоловік викрав японське авто преміум класу Acura. Поліція кинулася за ним в погоню по Броварському проспекту і Окружній до вулиці Требухова. В результаті відбулися таран поліцейського авто і стрілянина.

Викрадач намагався втекти в поле, але був знайдений і затриманий.

Раніше повідомлялось, що киян попереджають про небезпечних крадіїв, які "працюють" у громадському транспорті. Відомо, що один із зловмисників був на автомобілі Audi, а інший - у маршрутці.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.