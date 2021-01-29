У Києві для розшуку викраденого авто оголосили план "Перехоплення"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у мережі з‘явилося відео з місця затримання викраденого автомобіля Acura.
На опублікованих кадрах чутно, що поліцейські застосовували зброю.
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
"Вагітна" Осадча засвітила свій розкішний будинок по сусідству з Каменських і Потапом: "Басейн, тераса і...."
Скандальний Остапчук на сцені осоромився перед Ольгою Поляковою і Каменських: "Блискуче!"
Як в роки бурхливої молодості виглядали Білик, Могилевська, Наташа Корольова та інші зірки: фото тоді та зараз
Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна запаморочила голову фігурою в бікіні: "Можу собі дозволити!"
Повідомляється, що автівку було викрадено з вулиці Златоусівська. Після викрадення одразу було введено оперативний план "Перехоплення", який дав результат.
"Чуємо, що пострілів пролунало вже 8-10 точно, перекрили дорогу", - говорить автор відео.
Також на місці було близько 5 екіпажів поліції, які перекрили дорогу.
За даними столичних джерел, чоловік викрав японське авто преміум класу Acura. Поліція кинулася за ним в погоню по Броварському проспекту і Окружній до вулиці Требухова. В результаті відбулися таран поліцейського авто і стрілянина.
Викрадач намагався втекти в поле, але був знайдений і затриманий.
Раніше повідомлялось, що киян попереджають про небезпечних крадіїв, які "працюють" у громадському транспорті. Відомо, що один із зловмисників був на автомобілі Audi, а інший - у маршрутці.
Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.