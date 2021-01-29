Під Києвом сталася серйозна ДТП, в результаті якої загинула одна людина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, сьогодні, 29 січня, близько сьомої години ранку на трасі "Київ-Дніпро" поблизу селища Єрківці, що на Бориспільщині, трапилась ДТП за участю двох автівок.

Правоохоронці повідомили, що 50-річний водій автомобіля Huindai не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу та здійснив лобове зіткнення з авто ЗАЗ.

В результаті зіткнення водій легковика Huindai загинув на місці події, а його 37-річну пасажирку з травмами доправлено до лікарні.

Також відомо, що 55-річного водія автомобіля ЗАЗ та його пасажирів віком 27 та 33 роки госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

"На місці події працювали наряди реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини та медики. Наразі встановлюються причини та обставини аварії, поліцейські опитують свідків та очевидців", - йдеться в повідомленні поліції.

Раніше повідомлялось, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Нагадаємо, масштабна ДТП паралізувала рух під Києвом, кадри аварії: "Авто розкидало по всіх смугах траси".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.