Під Києвом сталася серйозна ДТП, в результаті якої загинула одна людина
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Так, сьогодні, 29 січня, близько сьомої години ранку на трасі "Київ-Дніпро" поблизу селища Єрківці, що на Бориспільщині, трапилась ДТП за участю двох автівок.
Правоохоронці повідомили, що 50-річний водій автомобіля Huindai не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу та здійснив лобове зіткнення з авто ЗАЗ.
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В результаті зіткнення водій легковика Huindai загинув на місці події, а його 37-річну пасажирку з травмами доправлено до лікарні.
Також відомо, що 55-річного водія автомобіля ЗАЗ та його пасажирів віком 27 та 33 роки госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
"На місці події працювали наряди реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини та медики. Наразі встановлюються причини та обставини аварії, поліцейські опитують свідків та очевидців", - йдеться в повідомленні поліції.
Раніше повідомлялось, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.
Нагадаємо, масштабна ДТП паралізувала рух під Києвом, кадри аварії: "Авто розкидало по всіх смугах траси".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.