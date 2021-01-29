У Києві бетономішкалка провалилася під асфальт
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у мережі з'явились фото надзвичайної події, що сталася із бетономішалкою прямо на проїжджій частині у столиці.
Зазначається, що інцидент трапився на Нестеровському провулку, 13/19.
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"Під землю пішла бетономішалка. Від такого провалу з вантажівки почав текти бетон. На місце прибігли інші будівельники і намагаються цей бетон відкачати", - йдеться в повідомленні.
У коментарях кияни скаржаться, що з таких бетономішалок доволі часто витікає бетон на асфальт. Також жителі столиці проявили співчуття маленькому жовтому бусу, на який впала бетономішалка.
"Це та кончена мешалка, з якої вічно випливає на дорогу бетон, кара прийшла", "Малюка жовтого шкода", - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що у Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту. Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт. Відповідне фото з'явилось у мережі.
"Вхід у Нарнію. У Солом'янському районі Києва біля зупинки "Білгородська" провалився великий шматок асфальту на тротуарі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.