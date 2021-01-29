Постраждав і транспорт, що знаходився поруч

У Києві бетономішкалка провалилася під асфальт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явились фото надзвичайної події, що сталася із бетономішалкою прямо на проїжджій частині у столиці.

Зазначається, що інцидент трапився на Нестеровському провулку, 13/19.

"Під землю пішла бетономішалка. Від такого провалу з вантажівки почав текти бетон. На місце прибігли інші будівельники і намагаються цей бетон відкачати", - йдеться в повідомленні.

У коментарях кияни скаржаться, що з таких бетономішалок доволі часто витікає бетон на асфальт. Також жителі столиці проявили співчуття маленькому жовтому бусу, на який впала бетономішалка.

"Це та кончена мешалка, з якої вічно випливає на дорогу бетон, кара прийшла", "Малюка жовтого шкода", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що у Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту. Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт. Відповідне фото з'явилось у мережі.

"Вхід у Нарнію. У Солом'янському районі Києва біля зупинки "Білгородська" провалився великий шматок асфальту на тротуарі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.