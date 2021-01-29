У Києві в дитсадок через вікно заліз чоловік та ліг там спати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в один із дитячих садків столиці вночі через вікно заліз чоловік. Він зайшов у душову і просто ліг спати на підлозі.

Столичні джерела повідомляють про особу чоловіка. Відомо також, що він притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

При цьому правоохоронці, які приїхали на місце, вирішили, що немає підстав для затримання чоловіка.

"Чоловіка звати Ігор Віталійович Галілейський, раніше неодноразово судимий, в тому числі і за крадіжку, поєднану із проникненням у житло. Наряд Муніципальної охорони, який приїхав на цей виклик, вигнав чоловіка надвір та викликав поліцію. Правоохоронці вирішили, що немає підстав для його затримання", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що киян попереджають про небезпечних крадіїв, які "працюють" у громадському транспорті. Відомо, що один із зловмисників був на автомобілі Audi, а інший - у маршрутці. Нещодавно вони відкрито заволоділи у маршрутці мобільний телефоном iPhone 11, за що одразу ж були затримані співробітниками поліції. Під час затримання чоловіки намагалися чинити опір, але правоохоронці їх швидко вгамували.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

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