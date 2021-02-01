У Києві оголошено про підозру чоловіку, який вбив людину на Андріївському узвозі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними правоохоронців, під час конфлікту зловмисник двічі вдарив ножем у ногу потерпілого, а потім ще й побив його. Від отриманих поранень чоловік того ж дня помер у лікарні.

Трагедія сталася на Андріївському узвозі. За допомогою відео з камер спостереження правоохоронцям вдалося встановили всіх учасників цієї події.

"Потерпілим виявився 37-річний уродженець Донеччини, який вже декілька років працював і мешкав у столиці. У новорічну ніч чоловік разом із своїм знайомим прогулювався на Андріївському узвозі, де між ним та компанією молодих людей відбувся конфлікт. Один із молодиків, перебуваючи напідпитку, двічі вдарив ножем у ногу чоловіка, а потім продовжив наносити удари руками та ногами по голові свого опонента. Потерпілого терміново госпіталізували до медичного закладу, проте чоловік помер ввечері цього ж дня, так і не прийшовши до тями", - розповіли в поліції.

Відомо, що смерть чоловіка настала в результаті колото-різаного поранення стегна, яке спричинило велику крововтрату. У рамках досудового розслідування за місцем мешкання фігуранта слідчі провели санкціонований обшук, під час якого вилучили знаряддя вчинення злочину та інші речові докази.

У поліції розповіли, що наразі 26-річному уродженцю Сумської області повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

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