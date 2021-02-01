Під Києвом сталася ДТП, у якій постраждала маленька дитина
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.
Так, у Білій Церкві водій авто скоїв наїзд на двох пішоходів, серед яких була малолітня дитина.
За даними патрульних, подія трапилася в суботу, 30 січня. На початку сьомої години вечора екіпаж патрульних отримав виклик про ДТП з потерпілими на проспекті Князя Володимира.
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За попередньою інформацією, 35-річний водій автомобіля Renault Logan, рухаючись по проспекту, не впорався з керуванням, в результаті чого вилетівна тротуар, де збив двох пішоходів та металеве огородження.
В результаті ДТП 45-річний чоловік та 4-річна дівчинка отримали травми, їх забрали до лікарні. Надалі цією справою будуть займатися слідчі, які встановлять обставини та причини скоєння дорожньо-транспортної пригоди, а також з’ясують всі деталі події.
"Водії! Ігнорування правил дорожнього руху є неприпустимим! Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови! Пам'ятайте, що ДТП – це одна мить, з наслідками якої можна боротися все життя! Тому закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР. Бережіть себе та своїх близьких!" - звернулись патрульні до громадян.
Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.