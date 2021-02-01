На Київщині судитимуть українського військовогослужбовця, який працював на спецслужби РФ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, слідчі СБУ вже завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця Нацгвардії, який підозрюється у державній зраді.

Під час досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що військовослужбовець Нацгвардії був завербований співробітниками російських спецслужб. Виконуючи отримані від кураторів з РФ завдання, фігурант передавав інформацію про дислокацію підрозділу Нацгвардії, наявний особовий і рухомий склад. Також він інформував росіян про участь іноземних інструкторів у навчанні, де він проходив службу, передава їм їхні особисті дані, за що отримував матеріальну винагороду.

Зазначається, що вказані дії завдають шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні вже скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

За даними СБУ, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.