На Київщині судитимуть українського військовогослужбовця, який працював на спецслужби РФ
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, слідчі СБУ вже завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця Нацгвардії, який підозрюється у державній зраді.
Під час досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що військовослужбовець Нацгвардії був завербований співробітниками російських спецслужб. Виконуючи отримані від кураторів з РФ завдання, фігурант передавав інформацію про дислокацію підрозділу Нацгвардії, наявний особовий і рухомий склад. Також він інформував росіян про участь іноземних інструкторів у навчанні, де він проходив службу, передава їм їхні особисті дані, за що отримував матеріальну винагороду.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Коханка колишнього чоловіка Ані Лорак безсоромно скопіювала улюблений образ співачки: "Цей корсет..."
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Розповнілий Кошовий з "Квартал 95" приголомшив виглядом в гостях у Еллерта: "Ви дивіться, дивіться..."
Зірка "Жіночого Кварталу" розкрила правду про Кравець і Кошового, що залишається за лаштунками: "У ньому дуже багато..."
Зазначається, що вказані дії завдають шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні вже скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.
За даними СБУ, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.