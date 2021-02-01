У Києві чоловік заявив в поліцію про замінування, стрілянину, поранних і вбитих

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, столичні патрульні затримали чоловіка, який зробив неправдивий виклик про вбивство та замінування.

Сьогодні зранку, 1 лютого, патрульні отримали виклик на бульвар Тараса Шевченка. Заявник повідомив правоохоронцям, що там відбувається стрілянина, є поранені та вбиті.

На місце негайно прибули екіпажі патрульних та лікарі. За вказаною адресою розташовується готель, тож патрульні розпитали охоронців будівлі про зазначені події.

Ті спростували дану інформацію, однак розповіли, що за декілька хвилин до виклику вони не впустили до готелю чоловіка, який збирався спати в холі. Після конфлікту незнайомець погрожував охоронцям поліцією.

Охоронці розповіли патрульним, як виглядав чоловік, після чого поліція почала відпрацьовувати прилеглу територію.

Ймовірного заявника виявили неподалік від готелю. В цей час він робив нові виклики на лінію 102 і повідомляв про замінування об'єктів у Києві та Львові.

Патрульні затримали чоловіка та доставили до Шевченківського управління поліції, де кваліфікацією його дій займуться слідчі.

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